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Общество
1 апреля 2021, 11:28

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют в первые выходные апреля

Ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закроется в полночь 3 апреля и откроется после 19:00 в воскресенье. Фото: Галина Соловьёва

3 и 4 апреля в центре столицы Урала пройдёт ярмарка выходного дня. Она будет открыта для посетителей с 9:00 до 17:00.

При этом парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закроется в полночь 3 апреля и откроется после 19:00 в воскресенье. Гости ярмарки смогут оставлять автомобили на примыкающих улицах Урицкого и Володарского, а также на парковке Пассажа.

Горожане в первые выходные апреля смогут купить свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах Свердловской области, выпечку по рецептам русских и татарских пекарей, сувениры из кожи и дерева, вязанные вещи и яркие шарфы.

"В широком ассортименте будут представлены сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары от производителей всего Уральского региона: молочные продукты, мясные деликатесы, копчёности, рыба, сыры, а также сладости и мёд, грибы и ягоды, сухофрукты и орехи", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В этом году ярмарка выходного дня встречает гостей обновлённой. На входе, по периметру и на самих торговых палатках появились яркие баннеры. Ранее власти Екатеринбурга заявили, что планируют освежить главную ярмарочную площадку города в течение года. Сейчас идёт разработка брендбука. Подробнее об этом читайте тут.

Ранее "Областная газета" публиковала фоторепортаж с первой ярмарки - 2021. Тогда особой популярностью у екатеринбуржцев и гостей города пользовались мёд из Башкирии и рыба с Камчатки.

Областная газета Свердловской области

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