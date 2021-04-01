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1 апреля 2021, 14:05

Уральские таможенники задержали партию контрафактной одежды на 25 млн рублей

контрафактная одежда

Нарушитель вёз контрафактную одежду из Республики Казахстан в Екатеринбург. Фото: пресс-служба УТУ.

До Екатеринбурга не доехала партия немаркированной и контрафактной одежды. Большегруз, перевозивший товары общей стоимостью 25 млн рублей, остановлен на российско-казахстанской границе.

Машину решили досмотреть сотрудники мобильной группы Тюменской таможни. В результате проверки обнаружено около девяти тонн предметов одежды без кода маркировки "Data Matrix". Кроме того, выявлены ещё две тонны контрафактных товаров с брендами Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein. Всего в большегрузе перевозилось 16 тыс. единиц товаров (11 тонн).

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, нарушитель перевозил одежду из Республики Казахстан в Екатеринбург. Ущерб от контрафакта, причинённый правообладателям товарных знаков, составил свыше 25 млн рублей. В настоящий момент все материалы переданы в полицию.

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Областная газета Свердловской области

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