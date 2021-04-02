Новый сезон «Лидеров России», запись в первые классы и музыка уральских композиторов: самое интересное в «Областной газете» за 2 апреля

Доброе утро, дорогие читатели!

Главный материал сегодняшнего номера «Областной газеты» посвящён старту нового сезона масштабного конкурса «Лидеры России». Среди всех проектов АНО «Россия – страна возможностей» он является самым заметным. За три года в нём приняли участие более 660 тысяч человек, а в 2021-м эта цифра может увеличиться ещё на 200 тысяч. «ОГ» пообщалась с победителями, финалистами и участниками предыдущих сезонов, чтобы разобраться – действительно ли этот проект очень эффективен и стал «кадровым лифтом» для управленцев или об этом пока говорить рано.

1 апреля в Екатеринбурге стартовала приёмная кампания в первые классы. За несколько часов через сайт Госуслуг было принято 14 737 заявлений, а в 31 школе приём первоклассников уже завершился. Несмотря на то, что система подачи заявок была протестирована родителями на прошлой неделе, в ночь с 31 марта на 1 апреля всё равно возникли технические неполадки. Подробности – в свежем номере.

Вчера на сцене Центра культуры «Урал» состоялся концерт коллектива Pincode Ensemble в рамках проекта «Слушаем/Обсуждаем». Ансамбль, созданный в 2012 году выпускниками Уральской государственной консерватории, исполнил музыку местных композиторов – Владимира Кобекина, Константина Комольцева, Ивана Колованова. Как ни странно, но произведения уральских музыкальных творцов звучат в Екатеринбурге редко… С вопросом – почему так происходит – наш корреспондент отправился на интервью к художественному руководителю Pincode Ensemble, композитору, дирижёру и идейному вдохновителю «Другого оркестра» Александру Жемчужникову.