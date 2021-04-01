Последний дом Ельциных в Свердловске

Дом на набережной, начало 1980-х. Фото: Государственный архив Свердловской области

«Облгазета» завершает рассказ о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске – за 36 лет жизни в городе он сменил десять комнат и квартир. Десятая, заключительная серия спецпроекта «Здесь жил Ельцин», который мы запустили совместно с екатеринбургским Музеем первого Президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка, посвящена дому по Набережной Рабочей Молодёжи, 1. В нём Ельцины жили чуть более шести лет – с начала 1979-го по апрель 1985 года. Их квартира в новом элитном доме для партийной номенклатуры выходила окнами на Плотинку, дом Севастьянова и киноконцертный театр «Космос».

Дом по спецпроекту

Новоселье в доме на Набережной Рабочей Молодёжи, 1 семья Ельциных встретила под бой курантов и салат оливье в канун 1979 года. К тому времени Борис Николаевич уже два года был первым секретарём Свердловского обкома КПСС. До переезда он жил с семьёй в Доме чекиста на улице 8 Марта, 2. Это жилое здание для руководства области, высших чинов НКВД и деятелей культуры сдали в эксплуатацию ещё в 1932 году.

К началу 70-х оно обветшало. Тогда было принято решение о строительстве нового «обкомовского» дома. Его возведение на Набережной Рабочей Молодёжи в 1973 году согласовал председатель Госстроя СССР Игнатий Новиков, а спустя два года Свердловский горисполком выделил под дом участок площадью 0,17 гектара. На нём располагались производственные площадки Уральского филиала института «Росгипроместпром» и детсад № 138 Свердловского трамвайно-троллейбусного управления, который занимал трёхэтажное деревянное здание – бывший флигель дома купца Пшеничникова постройки XIX века. Всё это пошло под снос.

Задание на разработку индивидуального проекта дома на набережной утвердил лично Борис Ельцин в сентябре 1976 года. Проектирование поручили институту «Свердловскгражданпроект», главным архитектором назначили Валентину Ивановну Ершову. Коллектив авторов долго ломал голову, как вписать кирпичный дом в уже существующую застройку.

По воспоминаниям Валентины Ершовой, в итоге Г-образное здание разделили на две секции разной этажности: одна из них, высотой в шесть этажей, идёт вдоль набережной и примыкает к дому по ул. 8 Марта, 7, а другая, восьмиэтажная, стыкуется через лоджии со зданием УНИХИМа по той же улице. Больше всего архитекторы гордились фасадами, искусно прорисованными архитектором Сергеем Луканиным (впоследствии главным архитектором Екатеринбурга - прим. ред.), – они имели пластическое решение, созданное ритмом эркеров и балконов. К сожалению, теперь фасады обезображены железными решётками и остеклением.

– Пластика фасадов довольно активна, но совершенно лишена декора, лишних деталей, современна, но хорошо вписывается в исторический контекст. Дом достойно стоит в ряду своих конструктивистских соседей, – рассказал «ОГ» архитектор Борис Демидов. – И удивительно, что этот жилой дом для партийных работников не только не устарел, но и смотрится намного демократичнее и современнее построенных гораздо позже, уже в 90-е годы, домов.

Милиция на входе

К строительству дома общей площадью 3648,6 квадратных метра приступили в конце 1976 года и завершили его по прошествии двух лет. В здании 30 квартир: 10 – в первом подъезде, где жила партийная верхушка, в том числе и Ельцины, и 20 – во втором, для руководителей рангом пониже. Разница между ними чувствовалась уже на входе: если во второй секции сидела обычная консьержка, то в первом подъезде была линия правительственной связи и его охранял милиционер. Там же на первом этаже размещались зал для заседаний, комнаты для гостей и бильярдная. Интерьеры в подъезде были под стать такой роскоши: чёрные деревянные перила крепились к лестницам прутьями из нержавеющей стали, между этажами ездил просторный лифт, а почтовые ящики и входная дверь были выполнены из лакированной древесины.

На каждой лестничной площадке в подъезде Ельцина было по две пятикомнатные квартиры. Высота потолков составляла 2,8 метра, во всех жилых помещениях была чистовая отделка: в комнатах лежал штучный паркет, в кухнях и ванных – плитка, везде были наклеены обои, а сантехника стояла «повышенного качества». Квартиры сдавались с дубовой входной дверью, кладовыми, встроенными шкафами и антресолями – у многих жильцов они сохранились до сих пор.

Квартира за 200 000 $

Борис Николаевич жил на четвёртом этаже в пятикомнатной квартире № 8. Её площадь даже сейчас кажется огромной – 167 квадратных метров. Площадь гостиной – 32,8 «квадрата», детской – 15,9, кабинета – 15,3, первой спальни – 21,9, второй – 18,3, а кухни – 15,6. Они соединялись длинным коридором. В жилом помещении было два санузла: один, с ванной, занимал площадь 6,4 квадратных метра, другой – 3,5. По количеству балконов квартиры в первом подъезде бьют все рекорды: два балкона выходили во двор, а три – на Городской пруд.

Жена Ельцина Наина Иосифовна не написала об этой квартире ни строчки в своих мемуарах «Личная жизнь». Хотя сохранилось множество фотографий, где она вместе с мужем проводит свободное время с соседями – председателем Свердловского облисполкома Анатолием Мехренцевым, секретарями Свердловского обкома Владимиром Житенёвым, Валерием Романовым, Виктором Манюхиным, Юрием Петровым, первым секретарём Свердловского горкома Владимиром Кадочниковым и их спутницами жизни.

«В связи с тем, что в доме проживали все секретари обкома и самые ближайшие помощники, по сути этот дом превращался в «обком партии по месту жительства», где и дома шла речь о работе, ну, и естественно – и на работе о работе, – пишет в книге «Ельцин и ДСК» публицист Вадим Липатников. – Встречи, а порой и целые совещания проходили здесь, в доме № 1 на набережной».

Прожили в нём Ельцины немногим больше шести лет: 12 апреля 1985 года Бориса Николаевича перевели на работу в аппарат Центрального Комитета КПСС. В 90-е в его служебной квартире поселился начальник штаба Уральского военного округа, генерал-лейтенант Григорий Касперович. Он приватизировал жильё и в 2003 году выставил его на продажу за… 200 тысяч долларов. Люксовую квартиру так никто и не купил: сейчас в ней живёт вдова генерала Татьяна Дмитриевна.

Несмотря на спецпланировку и большую площадь, квартиры в доме не пользуются спросом: за 40 с лишним лет здание сильно износилось, а инженерные сети и подъезды требуют ремонта. Последний раз предложение о продаже квартиры в доме на Набережной Рабочей Молодёжи было опубликовано два года назад: средняя цена квадратного метра, указанная в объявлении, составляет 132,5 тысячи рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Панорама северо-западной части Свердловска, конец 1960-х – начало 1970-х годов. На месте будущего дома на набережной ещё стоит флигель дома купца Пшеничникова постройки XIX века. Фото: В. Кораблёв / Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Планировка квартиры Бориса Ельцина в доме на набережной. Фото: Из семейного архива Сергея Ершова.

Автор проекта дома на Набережной Рабочей Молодёжи, 1 – свердловский архитектор Валентина Ершова. Фото: Из семейного архива Сергея Ершова.

Борис Ельцин вместе с руководящими работниками Свердловского обкома и облисполкома, среди которых были его соседи, в комнате для гостей на первом этаже дома на набережной, апрель 1981 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Борис Ельцин с внучкой Катей на руках в гостиной дома на Набережной Рабочей Молодёжи, 1. Июль 1980 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

С золотым юбилеем Бориса Ельцина поздравляют жена (справа от него) и соседи по дому на набережной. Обкомовская дача на озере Балтым, 1981 год. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Борис Ельцин и секретарь Свердловского обкома КПСС Юрий Петров во время субботника на 13-м этаже строящегося здания «Белого дома» на Октябрьской площади, 19 апреля 1981 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Так выглядит дом на Набережной Рабочей Молодёжи, 1 сегодня. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 30 лет назад во двор дома на набережной невозможно было попасть человеку с улицы – периметр охраняла милиция. Фото: Галина Соловьёва

Вход в подъезд № 1, где жили Ельцины, выглядит невзрачно, зато квартиры в нём – одни из самых лучших в городе. Фото: Галина Соловьёва

В подъезде до сих пор сохранились перила из нержавеющей стали с лакированными поручнями. Фото: Галина Соловьёва

Деревянную дверь в квартиру Ельциных не меняли с 1978 года. Фото: Галина Соловьёва

В подъезде Ельцина есть мусоропровод. Некоторые жильцы используют его в качестве кладовки. Фото: Галина Соловьёва

Вместо стандартных почтовых ящиков из металла в подъезде Ельциных установлены ящики из натурального дерева. Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №57 от 02.04.2021