В Свердловской области запущен проект по привлечению туристов

В Свердловской области ждут туристов. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области с 1 апреля стартует проект по привлечению туристов. Акция "Weekend на Урале: легко, как три, четыре, пять" предусматривает спеццены на проживание в отелях региона.

По словам и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежды Шестаковой, акция проходит совместно с крупнейшими отелями региона. На сегодняшний день в списке значатся 20 организаций-участников. Ознакомиться с полным перечнем и условиями можно тут.

"Мы используем все возможности, чтобы преодолеть последствия ограничений в сфере гостеприимства Среднего Урала и привлечь как можно больше гостей", – отметила она, добавив, что помимо спеццен путешественникам будут предложены экскурсионные программы и "приятные бонусы".

Добавим, аналогичная акция проводилась на Среднем Урале в прошлом году. Туристам предлагались специальные цены в трёх, четырёх- и пятизвездочных отелях, напоминает департамент информполитики региона.

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Названы туристические преимущества Свердловской области.