Публикуем список свердловских городов, где 3 и 4 апреля пройдут ярмарки

Торговые ряды вновь появятся в центре Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

В первые выходные апреля жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. В каких городах будут развёрнуты торговые палатки, расскажет "Областная газета".

Ранее стало известно, что на центральной площади Екатеринбурга вновь раскинутся торговые ряды. Горожане и гости уральской столицы смогут приобрести свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах Среднего Урала, выпечку по рецептам русских и татарских пекарей, сувениры из кожи и дерева, вязаные вещи и яркие шарфы. Посетителей ждут с 09:00 до 17:00 3 и 4 апреля.

Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских городах пройдут ярмарки, "ОГ" снова обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК.

Торговые ряды можно найти в 12 муниципалитетах: