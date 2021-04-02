Публикуем список свердловских городов, где 3 и 4 апреля пройдут ярмарки

В первые выходные апреля жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. В каких городах будут развёрнуты торговые палатки, расскажет "Областная газета".
Ранее стало известно, что на центральной площади Екатеринбурга вновь раскинутся торговые ряды. Горожане и гости уральской столицы смогут приобрести свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах Среднего Урала, выпечку по рецептам русских и татарских пекарей, сувениры из кожи и дерева, вязаные вещи и яркие шарфы. Посетителей ждут с 09:00 до 17:00 3 и 4 апреля.
Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских городах пройдут ярмарки, "ОГ" снова обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК.
Торговые ряды можно найти в 12 муниципалитетах:
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на Академика Шварца, 17 (до 4 апреля включительно);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (2-4 апреля);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 4 апреля включительно);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (3 апреля);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (2-4 апреля);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (4 апреля);
- пос. Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (2-4 апреля);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (3-4 апреля);
- Реж (ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).