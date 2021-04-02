Журналист "ОГ" Наталья Дюрягина вошла в состав комиссии по распределению субсидий НКО

Начальник отдела "Общественные проблемы" "Областной газеты" Наталья Дюрягина. Фото: Галина Соловьёва

Министерство социальной политики Свердловской области включило в состав одной из комиссий начальника отдела "Общественные проблемы" "Областной газеты" Наталью Дюрягину. Речь идёт о комиссии по вопросам предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

Всего в составе комиссии значатся 15 членов. До этого в неё входил другой сотрудник "Областной газеты" - Лариса Хайдаршина. Возглавляет комиссию первый замминистра социальной политики Евгений Шаповалов.

Комиссия на заседаниях занимается рассмотрением заявок от НКО на получение субсидий, оценивает поданные на конкурс документы.

Приказ "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства социальной политики Свердловской области" опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.