УрФУ повторно объявил конкурс на строительство общежития за 1,2 миллиарда

Общежитие рассчитано на 1 328 мест. Фото: из документации конкурса на сайте госзакупок.

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина объявил новый конкурс на строительство 16-этажного здания по адресу Фонвизина, 8. Вуз расторг договор с предыдущим подрядчиком "Группа ЛСР" после вмешательства прокуратуры.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, общая площадь здания составит почти 28 тыс. квадратных метров. В общежитии будет 332 жилые ячейки, состоящие из двух комнат, прихожей, кухни и раздельного санузла. 17 таких ячеек будут оборудованы для проживания маломобильных граждан. Общежитие рассчитано на 1 328 мест.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля. Начальная цена контракта составляет 1 200 466 944 рублей.

Напомним, конкурс на строительство общежития объявили в конце 2020 года, победителем которого стала компания "Группа ЛСР". Стройка началась в начале этого года. Рабочие приступили к обустройству фундамента здания - вырыли котлован, забили первые сваи.

Однако в договорные отношения компании и вуза вмешалась прокуратура: было установлено, что "Группа ЛСР" не соответствовала одному из указанных критериев, а значит, не могла участвовать в конкурсе. Компания была оштрафована за то, что в прошлом году её сотрудник дал дорожному инспектору взятку из-за грязных колес у дорожной техники.

Прокуратура потребовала вуз устранить выявленные нарушения, и УрФУ расторг контракт с подрядчиком.