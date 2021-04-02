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Общество
2 апреля 2021, 13:32

В России отменили требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы

Автобус "Дети" едет по городу

Предполагается, что это решение упростит организацию туров для детей. Фото: Галина Соловьёва

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идёт о случаях, когда дети путешествуют без родителей, например, с близкими родственниками.

Теперь для заселения в гостиницу несовершеннолетним понадобится только письменное согласие в свободной форме законного представителя. Требование об обязательном нотариальном согласии исключается из Правил предоставления гостиничных услуг. Предполагается, что это решение упростит организацию туров для детей.

"Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками", - говорится в сообщении Правительства России.

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Областная газета Свердловской области

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