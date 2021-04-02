Люди без убеждений?

По мнению политолога, переход членов оппозиционных партий в «Единую Россию» – общая уверенная тенденция, причём это сотрудничество может оказаться взаимовыгодным для обоих сторон. Иллюстрация: Максим Смагин

В преддверии выборов в Законодательное собрание области и в Государственную думу РФ на Среднем Урале наметилась любопытная тенденция: видные представители сразу нескольких оппозиционных партий в открытую заявили о желании готовиться к переизбранию вместе с крупнейшей партией страны. О своём намерении принять участие в праймериз «Единой России» уже сообщили бывший член КПРФ Вячеслав Вегнер и ветеран уральской политики Евгений Зяблицев, представлявший «Партию пенсионеров». Также перед грядущими выборами поговаривают о переходе в стан единороссов депутата-эсера Виктора Маслакова и Михаила Зубарева, недавно покинувшего ряды ЛДПР.

Стучите, и вам откроют. Возможно

Как рассказал «ОГ» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, Виктор Маслаков единороссом пока не является. А Вячеслав Вегнер и Евгений Зяблицев уже имеют статус сторонников партии, а значит – имеют полное право участвовать в предварительном голосовании: согласно положению о проведении праймериз, на него могут заявиться члены или сторонники партии, либо беспартийные. Однако намерения намерениями, но до конкретики дело ещё не дошло. Пока никто из этой троицы документов на участие в праймериз не приносил.

Зато 1 апреля у дверей регионального отделения партии был замечен депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков. В «Единой России» визит подтвердили.

- Да, действительно. Приходил. Стучался, – рассказал Макисм Бестфатер, добавив, что документы на праймериз от Андрея Пирожкова в канцелярию в итоге так и не поступили.

Сам депутат позднее в социальных сетях признался, что его визит в офис «Единой России» был первоапрельской шуткой и ни в «Единую Россию», ни в какую-либо другую партию он пока не вступил. Хотя на сайте муниципального парламента Андрей Пирожков числится депутатом по единому избирательному округу от Свердловского отделения КПРФ.

«Остаюсь пока, как и был, беспартийным», – написал депутат на своей странице в Instagram. Если это так – теоретически он мог бы принять участие в праймериз.

Кстати, любопытный пример есть среди действующих свердловских депутатов Госдумы – это Андрей Альшевских. Ровно пять лет назад, 27 марта 2016 года, он сообщил о выходе из КПРФ. В мае того же года Андрей Альшевских стал победителем предварительного голосования «ЕР» по Свердловскому одномандатному округу №168 (входят Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленинский район Екатеринбурга, ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск. – Прим. ред.). А затем, будучи беспартийным, участвовал в выборах в Государственную думу РФ от партии «Единая Россия», одержав убедительную победу.

Выгодная сделка

Андрей Альшевских уже подал документы на участие в праймериз в этом году. Точно так же поступили ещё пятеро действующих депутатов Госдумы – Павел Крашенинников, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак. Ещё один представитель региона в нижней палате парламента Сергей Чепиковпринял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни. Среди этих политиков есть те, кто положительно относится к участию в праймериз выходцев из оппозиции.

- Давайте смотреть правде в глаза – для того чтобы решать какие-то вопросы, надо взаимодействовать. Если приходишь и говоришь «ребята, я с вами заодно», то тебе легче будет решать те или иные проблемы. Про товарища Зяблицева и Вегнера – я считаю, что это сильные бойцы, которые точно принесут партии дополнительные голоса, – поделился в беседе с «Областной газетой» Лев Ковпак.

С ним согласен и директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. По мнению политолога, переход членов оппозиционных партий в «Единую Россию» – общая уверенная тенденция, причём это сотрудничество может оказаться взаимовыгодным для обоих сторон.

- Практически праймериз – процедура, которую использует только «Единая Россия». Конечно, бывшие представители других партий прекрасно понимают, что для того, чтобы реализовать свои задачи на посту депутата Заксобрания или Госдумы, они должны иметь поддержку сторонников той партии, которая обладает властью. Закономерно, что такие депутаты, в прошлом связавшие свою судьбу с оппозицией, приходят в «Единую Россию». Здесь они понимают, что это партия, которая обладает реальными рычагами управления экономической ситуацией. Понятно, что их выбор политического бренда связан именно с этим.

По словам эксперта, выходцы из оппозиции имеют хорошие шансы на успех, поскольку пользуются поддержкой избирателей, говорят с ними на одном языке, работают не только в соцсетях, но и «в полях». При этом для «Единой России» это выгодное приобретение, а они, в свою очередь, получают возможность реализовывать свои предвыборные задачи.

Есть идея!

В большом спорте есть такое понятие, как смена спортивного гражданства. Один раз за свою спортивную карьеру спортсмен может принять решение выступать за другую страну. В каждом виде спорта правила перехода свои, однако практически везде предусмотрен «карантин» – от одного до трёх лет. В течение этого периода им запрещено принимать участие в крупных международных состязаниях. К сожалению, в большой политике таких правил пока нет, зачастую политики с лёгкостью меняют свои политические предпочтения, переходят из партии в партию, не задумываясь о своих идейных убеждениях. Может, стоит в политике, как в спорте, дать новым членам время подумать?

- Я согласен, что нужно сделать такой «карантин», – считает Анатолий Гагарин. – Как в спорте существуют Олимпиады и чемпионаты мира, так и в политике есть выборный цикл – в Госдуму он составляет 5 лет. Как правило, политики перебегают из одного стана в другой как раз в выборный год. С одной стороны, хотелось бы, чтобы у них тоже были такие «карантины», но тогда надо ставить условие, что перебегать нужно за год до выборов. Тогда мы можем увидеть – насколько они на самом деле преданы той или иной партии. Логика в предложении безусловно есть. Думаю, надо его вынести на обсуждение.

К слову, с ходу перейти из другой партии в «Единую Россию» не получится: по словам Максима Бестфатера, сначала политику необходимо официально выйти из своей партии. Потом написать заявление о вступлении в сторонники «Единой России». Вопрос о вступлении в члены партии власти возможен только спустя минимум полгода пребывания в сторонниках.

Кризис партий? Как уже писала «Облгазета», «Справедливая Россия» в преддверии выборов объединилась с «Патриотами России» и молодой партией «За правду». После слияния новая коалиция получила название Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Возглавил объединение лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он не стал скрывать, что таким образом эсеры рассчитывают в преддверии выборов в Госдуму на укрупнение на левом фланге патриотических сил. Эксперты видят взаимосвязь между созданием новой коалиции и переходом некоторых депутатов в «Единую Россию». - Отчасти связь есть: для эсеров это единственная возможность сохранить лицо и присутствие в парламентской четвёрке, – считает Анатолий Гагарин. – Мы видим падение интереса к ним избирателей, это подтверждается социологией. Поэтому, чтобы пройти в Госдуму, им нужна свежая кровь. Те две партии, которые туда вошли, дают им надежду преодолеть барьер и войти в парламентскую четвёрку. По нашей ячейке видно, что для них настали не лучшие времена. У них серьёзные проблемы и с повесткой, и с крупными фигурами. Заметен только Дмитрий Ионин, но его вхождение в Госдуму подвергается сомнению. Для этого надо будет победить кого-то из единороссов, а это непростая задача. Что касается КПРФ и ЛДПР, то, по мнению Анатолия Гагарина, сейчас вся их сила – в бренде. Только это даёт им шансы попасть в четвёрку. Однако они имеют достаточно слабое представительство в Свердловской области. - Их постоянно раздирают противоречия. КПРФ регулярно теряет не только активных членов, но и сторонников. Та борьба, которая происходит внутри – накладывает отпечаток на отношение к партии в целом. В ЛДПР мы видим выход Михаила Зубарева (бывший лидер фракции в Законодательном собрании. – Прим. ред.) – это свидетельствует о жёстком кризисе, который настиг региональное представительство партии. Как они смогут мобилизоваться – большой вопрос. Лучшие времена для ЛДПР прошли. Особенно в нашем регионе. Ряд экспертов предположили, что после выхода из рядов партии Владимира Жириновского Михаил Зубарев тоже может выдвинуться на праймериз «Единой России». Также его прочат на пост главы одного из свердловских муниципалитетов. Однако сам депутат эту информацию опровергает.