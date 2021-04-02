Прокуратура проверит сообщение о нарушениях при организации питания в екатеринбургской школе

Родители учеников жаловались на качество блюд, приготовленных в школьной столовой. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверит сообщения СМИ о нарушениях при организации питания в школе №29. Родители учеников жаловались на качество блюд, приготовленных в школьной столовой.

Напомним, сегодня некоторые СМИ сообщали о том, что родители учеников школы №29 жалуются на "сырые" мясные продукты, которые подают в столовой. Районная прокуратура заинтересовалась данной информацией, так как она ставит под сомнение соблюдение технологии приготовления блюд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при организации питания в школах и санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

К слову, на прошлой неделе "Областная газета" сообщала, что серовская городская прокуратура проверит информацию об отравлении детей в школе №1 в посёлке Сосьва. В период с 15 по 23 марта девять учеников заболели острой кишечной инфекцией.