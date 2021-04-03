Партийный кризис, дома «18+» и премьера в Театре драмы: самое интересное в «Областной газете» за 3 апреля

Доброе утро, дорогие читатели!

Начнём с политики. В преддверии выборов в Законодательное собрание области и в Государственную думу РФ на Среднем Урале наметилась любопытная тенденция: видные представители сразу нескольких оппозиционных партий в открытую заявили о желании готовиться к переизбранию вместе с крупнейшей партией страны. О своём намерении принять участие в праймериз «Единой России» уже сообщили бывший член КПРФ Вячеслав Вегнер и ветеран уральской политики Евгений Зяблицев, представлявший «Партию пенсионеров». Также перед грядущими выборами поговаривают о переходе в стан единороссов депутата-эсера Виктора Маслакова и Михаила Зубарева, недавно покинувшего ряды ЛДПР. «ОГ» разбирается, неужели в партийной жизни действительно наступил кризис?

В Екатеринбурге появится новый свод правил застройки. Презентация первых наработок проекта объёмно-пространственного регламента, которые КБ «Стрелка» подготовила по заказу мэрии, прошла в минувшую среду. Но проект застройщики раскритиковали, в первую очередь – за предложение ограничить этажность новостроек – не больше 18. И это при том, что в том же районе Академический многие здания уже не соответствуют этому регламенту. Подробности – в свежем номере «Облгазеты».

И к культурной повестке. В Свердловском академическом театре драмы премьера – представлен спектакль по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Новая постановка Дмитрия Зимина сложна для восприятия, но можно ли на такие темы говорить просто? Об этом рассуждает наш критик Пётр Кабанов.