Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём геолога

Глава региона заявил, что уральские геологи обеспечивают прирост минерально-сырьевой базы не только Свердловской области, но и всей России. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня 4 апреля геологи России отмечают профессиональный праздник. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветеранов отрасли с Днём геолога.

Глава региона заявил, что уральские геологи обеспечивают прирост минерально-сырьевой базы не только Свердловской области, но и всей России, а также укрепляют основу социально-экономического развития страны.

Он отметил, что история развития богатого на природные ресурсы Среднего Урала обусловлена геологическими открытиями и находками. По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области разведано более 70 видов полезных ископаемых с наиболее значимыми запасами золота, меди, бокситов, цинка, железных и марганцевых руд, платины и строительных материалов. В 2020 году на Среднем Урале были разведаны новые месторождения строительного камня, песков и известняка.

"Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли! Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики региона и повышение качества жизни уральцев", - обратился Евгений Куйвашев к геологам.

Он пожелал ветеранам отрасли счастья, благополучия, профессиональных успехов и новых открытий.

Полный текст поздравления губернатора Свердловской области читайте в номере "Областной газеты" за 3 апреля.