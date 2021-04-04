Екатеринбургском ЦПКиО пройдёт акция "10 000 шагов к жизни"

Участники акции под руководством волонтёров и инструкторов пройдут 10 000 шагов по заданному трёхкилометровому маршруту. Фото: Галина Соловьёва.

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге 4 апреля пройдёт всероссийская акция "10 000 шагов к жизни". Мероприятие начнётся в 11:00.

Как сообщается на странице парка Маяковского в Instagram, в открытии акции примут участие глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов, олимпийская чемпионка Ольга Котлярова и автор проекта "КомуЗа: возраст - это возможности!" Наталья Кадешникова.

В рамках мероприятия участники акции под руководством волонтёров и инструкторов пройдут 10 000 шагов по заданному трёхкилометровому маршруту. На пути будут расставлены специальные "посты здоровья", где можно будет проверить важные параметры здоровья, например, пульс и артериальное давление. Перед стартом мероприятия специалисты проведут кардиозарядку.

Зарегистрироваться на участие можно в самом ЦПКиО.