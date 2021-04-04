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4 апреля 2021, 15:04

Владимир Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Владимир Путин

Глава государства назвал ветеранов отрасли "героями первопроходцами". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 апреля, поздравил отечественных геологов с профессиональным праздником - Днём геолога. Глава государства назвал ветеранов отрасли "героями первопроходцами".

По словам российского лидера, за прошедшие десятилетия, благодаря самоотверженному труду геологов и их беззаветной преданности делу, в России были открыты месторождения полезных ископаемых, достигнуты успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении энергетического, индустриального и оборонного потенциала страны.

"Убеждён, что, сохраняя и развивая замечательные традиции ветеранов, широко внедряя современные технологии, вы и впредь будете добросовестно работать, эффективно решать поставленные задачи", - говорится в поздравлении Президента, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал геологам здоровья и воплощения в жизнь всех намеченных планов.

Напомним, сегодня утром "Областная газета" публиковала поздравление с Днём геолога губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Областная газета Свердловской области

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