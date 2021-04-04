В России с июля начнёт работать Единый реестр видов контроля

Реестр будет содержать информацию о том, какое надзорное ведомство отвечает за тот или иной вид контроля. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке формирования и ведении Единого реестра видов контроля. Он начнёт работать с 1 июля 2021 года.

Согласно информации на сайте кабмина, в реестр будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней и их описание. Он также будет содержать информацию о том, какое надзорное ведомство отвечает за тот или иной вид контроля.

Реестр будет представлять собой базу данных, используемую информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. Создание этой базы данных позволит сделать совокупность данных о контроле в стране единообразной. Это также упростит анализ информации при принятии управленческих решений.

Использование сведений из реестра предотвратит как технические ошибки, так и нарушения, связанные с внесением информации, противоречащей нормативным актам. Информация из Единого реестра будет размещена в Интернете и будет общедоступна.

Документ был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина в целях совершенствования работы контрольно-надзорных органов.

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