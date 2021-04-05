Число нелегальных мигрантов в России снизилось на 40%

На фоне сокращения числа мигрантов в Минстрое РФ заявили о дефиците рабочих на стройках. Фото: Алексей Кунилов

На фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40% сократилось число мигрантов, нельгально работающих в России. Вдвое снизилось и количество нарушений правил въезда и режима пребывания в стране.

Всего в 2020 году выявлено около 41 тысячи нелегальных мигрантов.

"Правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ), на 40% меньше 2019 года", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Зафиксировано 204 тысячи нарушений правил въезда или режима пребывания в России. Это на 51,8% меньше показателей прошлого года.

Напомним, что из-за коронавируса наша страна вводила ограничения на въезд мигрантов. В 2020 году в России находились 5,5 миллиона иностранцев, тогда как обычно их число составляет от 9 до 11 миллионов граждан. Большинство - по-прежнему выходцы из стран СНГ.

На фоне сокращения числа мигрантов в Минстрое РФ заявили о дефиците рабочих на стройках - пандемия выявила зависимость застройщиков от иностранной рабочей силы. Как это скажется на темпах строительства жилья - выясняла "Областная газета".