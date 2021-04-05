В Екатеринбурге таможенники пресекли незаконный оборот контрафактной одежды и обуви

На весь товар наложен арест. Фото: пресс-служба УТУ.

В одном из магазинов Екатеринбурга пресекли реализацию контрафактной одежды и обуви товарных знаков «Adidas» и «Nike». В торговой точке таможенники обнаружили 2 тысячи единиц такого товара.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, на спортивной одежде и обуви отсутствовала обязательная маркировка единым знаком обращения на рынке «ЕАС» (знак подтверждает прохождение всех установленных процедур оценки качества). Кроме того, разрешения от правообладателей товарных знаков на ввоз и продажу товаров владелец магазина не получал.

Известно, что на весь товар наложен арест. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф и конфискация контрафактного товара.

Ранее "Облгазета" сообщала, что до уральской столицы не доехала партия немаркированной и контрафактной одежды. Большегруз, перевозивший товары общей стоимостью 25 млн рублей, был остановлен на российско-казахстанской границе.