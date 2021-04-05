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Общество
5 апреля 2021, 15:01

В Екатеринбурге таможенники пресекли незаконный оборот контрафактной одежды и обуви

контрафактная обувь

На весь товар наложен арест. Фото: пресс-служба УТУ.

В одном из магазинов Екатеринбурга пресекли реализацию контрафактной одежды и обуви товарных знаков «Adidas» и «Nike». В торговой точке таможенники обнаружили 2 тысячи единиц такого товара.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, на спортивной одежде и обуви отсутствовала обязательная маркировка единым знаком обращения на рынке «ЕАС» (знак подтверждает прохождение всех установленных процедур оценки качества). Кроме того, разрешения от правообладателей товарных знаков на ввоз и продажу товаров владелец магазина не получал.

Известно, что на весь товар наложен арест. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф и конфискация контрафактного товара.

Ранее "Облгазета" сообщала, что до уральской столицы не доехала партия немаркированной и контрафактной одежды. Большегруз, перевозивший товары общей стоимостью 25 млн рублей, был остановлен на российско-казахстанской границе.

Областная газета Свердловской области

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