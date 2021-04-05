Житель свердловского посёлка стал финалистом всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

Андрей Швачко представил на конкурсе проект "Уютный домик" – сеть мини-домов, которые могут быть арендованы через специальное приложение. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Житель Свердловского посёлка Висим Андрей Швачко попал в финал конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Финалистами первого полуфинала, который прошёл в Краснодаре, стали 16 россиян.

Андрей Швачко представил на конкурсе проект "Уютный домик" – сеть мини-домов, которые могут быть арендованы через специальное приложение. По мнению автора проекта, подобными ресурсами для экономии времени охотно пользуются туристы.

"Всем, кто раздумывает об участии в проектах президентской платформы "Россия – страна возможностей" я желаю не бояться и использовать эту платформу для реализации своих идей. Конкурс стал интереснее, комфортнее и сложнее. Это отличное место, чтобы найти новые контакты, придумать новые проекты и реализовать их", – прокомментировал своё участие в конкурсе Андрей Швачко.

Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков заявил, что на первом полуфинале конкурса были представлены проекты очень высокого уровня. Всего в полуфинале участвовали 140 конкурсантов, отобранных в ходе дистанционного тестирования.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в рамках конкурса не только оценивались авторские проекты в сфере гостеприимства, но и проверялись знания и компетенции участников. Лучшие проекты получат поддержку государства и будут реализованы в регионах РФ.

Региональные полуфиналы конкурса в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

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