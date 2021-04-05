Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в КоАП РФ, ужесточающих ответственность за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в КоАП РФ, ужесточающих ответственность за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Наказание за распространение ложных сведениях о ветеранах и реабилитацию нацизма составит до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Согласно новому закону, гражданам, публично оправдывающим нацизм, грозит штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее повышенная ответственность за подобное деяние наступала в том случае, если оно было совершено с помощью служебного положения или СМИ. Теперь повышенная ответственность также будет наступать в случае оправдания нацизма в Интернете. Максимальное наказание за такие преступления — пять лет лишения свободы.

За оскорбление ветеранов, осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы в СМИ или Интернете физлица будут оштрафованы на сумму от 2 до 5 млн рублей, или лишены свободы на срок до пяти лет.

За аналогичные деяния юридические лица будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 млн рублей. Для юрлиц также вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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