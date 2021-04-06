"Нищемаркеты", масочный режим и очереди за справками от нарколога: главное в номере за 6 апреля

Доброе утро, дорогие читатели! Мы приготовили для вас традиционный обзор номера.

Пандемия коронавируса привела к росту популярности у россиян магазинов, именуемых в народе "нищемаркетами". За прошлый год только в Екатеринбурге открылись 16 таких торговых точек. Чем они отличаются от привычных супермаркетов? За счёт чего они держат цены на низком уровне? Каковы перспективы так называемых "жёстких дискаунтеров"? Ответы на эти вопросы ищите в материале "Время нищемаркетов".

Свердловская область почти год существует в условиях масочного режима, и отменять его власти пока не спешат. "ОГ" задалась вопросом: эффективны ли эти средства индивидуальной защиты в борьбе с коронавирусом?

На Среднем Урале вырос спрос на справки от нарколога и психиатра. Причиной длинных очередей, куда уральцы встрявают на несколько часов, стало расширения списка тех, кому нужны такие справки. В свердловской Областной наркологической больнице рассказали, как будут справляться с проблемой.