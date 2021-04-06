Единому госзаказчику передали контроль над реконструкцией Екатеринбургского цирка

Екатеринбургский цирк уйдёт на капремонт в следующем году. Фото: Павел Ворожцов.

В 2022 году в Екатеринбурге должен стартовать капремонт здания цирка. Контроль поручен публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Известно, что стоимость реконструкции Екатеринбургского цирка оценивается в 2 млрд 458 млн рублей (объём бюджетных ассигнований может быть скорректирован). Старт капремонта намечен на 2022 год, а завершение – на 2024 год. При этом проектная документация будет готовиться начиная с текущего года. Далее планируется утвердить список всех работ и приступить к делу.

Контроль передан в ведение Единого заказчика в сфере строительства, сообщает ТАСС. Помимо екатеринбургского, компания будет следить за реконструкцией ещё четырёх цирков – в Волгограде, Иркутске, Воронеже и Твери. Всего Единый заказчик будет работать со 121 объектом образования, культуры, спорта и здравоохранения.