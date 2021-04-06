Мавлий Галиакбаров успел повоевать и с фашистской Германией, и с милитаристской Японией

В свои 95 лет фронтовик Мавлий Галиакбаров сохраняет военную выправку и бодрость духа Фото: ПО «Западные электрические сети»

26 марта солдат Великой Отечественной войны, ветеран производственного объединения «Западные электрические сети» Мавлий Галиакбаров, проживающий в Екатеринбурге, отметил 95-летие. Несмотря на возраст, он сохраняет военную выправку, водит автомобиль и с удовольствием занимается собственным садом.

Определили в снайперы

Когда началась война, Мавлию Галиакбарову было всего пятнадцать, и он, как все его сверстники, боялся не успеть на фронт. Но войны на его долю хватило. В семнадцать лет, осенью 1943 года, он был призван в армию и успел поучаствовать в двух войнах — с фашистской Германией и милитаристской Японией.

– Почти полгода вместе с другими призывниками постигал солдатскую премудрость в учебке в городе Чкаловске, – рассказывает ветеран. – И лишь в феврале 1944 года меня отправили в 33-й отдельный пограничный полк НКВД, который входил в состав Первого Прибалтийского фронта.

Там оценили умение уральского паренька метко стрелять и определили в снайперы, но на передовую он попал опять же не сразу. Недели две опытные пограничники натаскивали новобранцев, учили выбирать место для засады, ползать по-пластунски так, чтобы травинка не шевельнулась, маскироваться, обнаруживать врага, часами лежать без движения, терпеть голод, холод и жажду.

Главной задачей снайперов на фронте было отстреливать вражеских офицеров и своих «коллег». По сути, снайперы с той и с другой стороны вели непрекращающуюся дуэль. Но и в сражениях тоже приходилось участвовать.

– На войне я понял, что человек многое способен выдержать, – говорит Мавлий Галиакбаров, но, помолчав минуту, добавляет: – Единственное, к чему я так и не смог привыкнуть, так это к разрывам снарядов во время боя. Каждый раз сердце сжималось.

На парадном кителе фронтовика множество наград. Среди них медаль «За отвагу», которую давали за личное мужество, проявленное в бою, а также медали, по которым можно проследить ратный путь солдата: «За взятие Кёнигсберга» и «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией».

С западного фронта – на восточный

Участвовать уральцу пришлось и в тяжёлых боях. В 44-м и 45-м война катилась на запад, наша армия побеждала, однако и немцы не сдавались, всеми силами цеплялись за захваченные территории. Много товарищей потерял Мавлий Галиакбаров, когда освобождали Ригу, Каунас, Вильнюс, штурмовали Кёнигсберг, громили группировку «Земланд». Его тоже дважды ранило, правда, несерьёзно. А вот Берлин нашему земляку брать не пришлось. Но оставить свой автограф на Рейхстаге Мавлию Галиакбарову удалось: он попал в столицу уже поверженной Германии 9 мая. Расписался не мелом, а чёрной масляной краской.

– Среди толпы ходил житель Берлина с банкой и кистью, давал всем желающим расписаться, – вспоминает фронтовик. – Денег не брал и по-русски неплохо говорил. Когда я выводил свою фамилию на этом здании, почувствовал волнение, какого ни до, ни после не испытывал. И лёгкость, будто тяжкий груз с плеч свалился. Мы победили, война закончилась!

Но он ошибся, для него и для сотен тысяч других бойцов война продолжалась. 15 мая 1945 года полк перебросили на борьбу с Литовской освободительной армией, а оттуда – на Дальний Восток. Мавлий Галиакбаров попал на погранзаставу имени Валентина Котельникова, воевал с японцами в Чаньчуне и под Мукденом. На восточном фронте, по его словам, было порой страшнее, чем на западном.

– Когда перед тобой враг, всё понятно, – говорит ветеран. – С японцами было иначе. Подходит мирный вроде бы человек к нашему бойцу, просит закурить, тот достает папиросы, а японец выхватывает нож и по горлу. Страшно. Но и этой войне пришёл конец.

Зимой 1946 года пограничников отправили в тайгу: валить лес и строить казармы из бревен. Затем постройки разобрали, доставили в порт, а оттуда морем – на острова в Беринговом проливе, на которых были созданы пограничные заставы. Мавлий Галиакбаров остался служить на Большом Диомиде, который ещё называют островом Ратманова. Голые скалы и стальная вода кругом…

Демобилизовался Мавлий лишь в 1950 году. Работал на Карабашском металлургическом заводе, а после женитьбы перебрался в Свердловск.

– Мавлий Галиакбаров проработал в системе Свердловэнерго 31 год, – говорит председатель совета ветеранов производственного объединения Западные электрические сети Светлана Тер-Унанян. – С женой прожил 67 лет, в прошлом году овдовел. У него двое детей, трое внуков и четверо правнуков, множество друзей. На таких людях и страна, и мир держатся.

В свои преклонные годы Мавлий Галиакбарович не терпит праздности. Его день тщательно расписан. По утрам он посещает мечеть, потом занимается хозяйственными делами. А сейчас вовсю готовится к садово-огородному сезону.

– На днях съездил в сад, снег убрал, сгреб старую сухую траву, – рассказывает ветеран. – Рассада помидоров у меня уже взошла, скоро можно будет в теплицу высаживать.

В сад, в магазины и по другим делам Мавлий Галиакбаров ездит на своей Ниве шевроле. Признается, что пешком на дальние расстояния передвигаться уже тяжеловато, а вот за рулем – в самый раз.

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Опубликовано в №060 от 07.04.2021