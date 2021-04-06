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Общество
6 апреля 2021, 18:25

На Урале пресекли попытку контрабанды военной техники в Армению

контрабанда

Изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. Фото: пресс-служба УТУ.

Уралец попытался отправить продукцию военного назначения в Армению. Для этого он воспользовался курьерской службой.

Предоставив в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт, уралец хотел отправить "37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора". Однако попытка была пресечена таможенниками.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. "Данный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещён к свободной продаже", - заявили в УТУ.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Уральцу, который уже признался в попытке контрабанды, грозит лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.

Областная газета Свердловской области

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