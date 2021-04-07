Интервью с главой Серова, новый гендиректор Свердловской киностудии и подробности о "банде жучков" - самое интересное в номере за 7 апреля

Доброе утро, дорогие читатели! Главным текстом свежего номера "Областной газеты" стало интервью с главой крупнейшего на севере региона муниципалитета. О других наиболее ярких материалах узнаете из традиционного обзора.

Глава Серовского ГО Василий Сизиков рассказал в интервью "ОГ" о строительстве новых жилых домов, школы и свинокомлекса, который должен дать горожанам новые рабочие места, оттоке населения и увлечении хоккеем.

В громкой истории о незаконной прослушке телефонных разговоров екатеринбургских чиновников и бизнесменов появились новые фигуранты. Фотографии возможных подозреваемых в резонансном преступлении слили в Сеть, но официально эти кадры не публикуются.

У Свердловской киностудии - новый гендиректор. Им стал бывший руководитель областных телеканалов Виктор Шадрин.

"Областная газета" побывала в гостях у одной из создательниц геологоразведочного инструмента, при помощи которого был установлен мировой рекорд подземного бурения.

26 марта солдат Великой Отечественной войны Мавлий Галиакбаров, проживающий в Екатеринбурге, отметил 95-летие. Несмотря на возраст, он сохраняет военную выправку, водит автомобиль и с удовольствием занимается садом.