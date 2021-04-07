СКР и прокуратура заинтересовались историей с жилищными правами ветерана войны из Новой Ляли

По данным областной прокуратуры, заявителю не раз предлагалась квартира в Доме ветеранов. Однако он от них отказывался и продолжал стоять в очереди на жильё. Фото: Павел Ворожцов

В Новой Ляле начались проверки из-за возможного нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. 95-летний местный житель проживает с супругой в бревенчатом бараке и много лет стоит в очереди на другое жильё.

Следователи запросили документацию о порядке и условиях предоставления ветерану квартиры.

"Доследственная проверка проводится Верхотурским межрайонным следственным отделом. Следователи опрашивают членов семьи ветерана, должностных лиц городской администрации. Истребована и анализируется интересующая следствие документация", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным областной прокуратуры, заявителю не раз предлагалась квартира в благоустроенном пятиэтажном Доме ветеранов на Лермонтова - в 2006, 2009, 2016, 2018 и 2019 годах. Однако он от них отказывался и продолжал стоять в очереди на жильё специализированного жилфонда. Администрация Новолялинского района также сообщила, что было согласовано возмещение затрат ветерану на капремонт печи в его доме.

"В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры Новолялинского района дадут правовую оценку соблюдению жилищных прав ветерана войны, в том числе в части предоставления жилпомещения, отвечающего требованиям благоустройства. Будет проверено техническое состояние дома, в котором ветеран проживает в настоящее время. По результатам будут приняты меры, направленные на восстановление жилищных прав", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Известно, что заявитель проходил военную службу в воинских частях и учреждениях, не входивших в состав действующей армии. Он имеет право на меры соцподдержки в соответствии со ст. 17 ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", которые отличаются от объёма соцпомощи участникам войны, проходившим службу в воинских частях, входившим в состав действующей армии.

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