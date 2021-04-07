Два журналиста «Областной газеты» попали в шорт-лист премии «Хорошие новости России»

Победу в номинации «Герои современности» может одержать обозреватель «ОГ» Татьяна Бурова за публикацию «Областная газета» собрала за круглым столом уральцев – Героев России». Фото: Галина Соловьёва

«Федеральное агентство информации» опубликовало имена претендентов на победу в премии «Хорошие новости России». В каждой из номинаций представлено 10 лучших публикаций. Жюри отметило в том числе материалы журналистов «Областной газеты» Татьяны Буровой и Станислава Мищенко.

Победителей определяют читатели путём онлайн-голосования, которое продлится до 14 апреля включительно.

На победу в номинации «Наука и инновации» претендует публикация «Учёные из Екатеринбурга готовят космическую революцию» обозревателя «ОГ» Станислава Мищенко. Материал посвящён сотрудникам Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, рассказавшим о прорывной научной технологии, внедряемой на предприятиях Роскосмоса в Подмосковье и Калининградской области. Ноу-хау позволит создать новые двигатели для спутников и многоразовых ракет, разработкой которых сейчас занимаются инженеры в соседней Челябинской области. Также учёными ведутся разработки по перспективным материалам для космической отрасли. Самый интересный из них – композитный иридиево-рениевый суперсплав, который выдерживает температуру до 2200 °C. Проголосовать за материал можно по ссылке.

Победу в номинации «Герои современности» может одержать обозреватель «ОГ» Татьяна Бурова за публикацию «Областная газета» собрала за круглым столом уральцев – Героев России». Пригласить удалось не всех, но трое – Олег Касков, Игорь Родобольский и Роман Шадрин сумели выкроить время, чтобы поговорить о войне, о подвигах, о жизни. Разговор о славе герои замяли в силу скромности. Проголосовать за материал можно по ссылке.

Звание лауреата премии «Хорошие новости России» и денежное поощрение в размере 100 000 рублей достанется обладателю наибольшего количества читательских голосов. Его имя будет опубликовано на сайте «Федерального агентства новостей» 16 апреля. Торжественное вручение премии с участием лауреатов и почётных гостей состоится в Санкт-Петербурге 30 апреля.