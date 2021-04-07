Как супругам выплачивать кредит после развода?

После развода поделить долг по кредиту бывает очень сложно Фото: Алексей Кунилов

Ситуация в наши дни типичная: молодые создали семью, взяли кредит, а потом что-то пошло не так, и они развелись. Что в этом случае будет с кредитом? Его разделят пополам между бывшими супругами или бремя погашения возложат на того, на кого оформлен заём? С такой проблемой недавно столкнулась взрослая дочь нашей читательницы из Екатеринбурга Нинель Авдеевой, которая обратилась в «Облгазету» за помощью.

– Кредит на два миллиона рублей был оформлен на мою дочь, потому что у неё высокая зарплата и хорошая должность, – рассказывает Нинель Авдеева. – Зять же официально получал «минималку», а большую часть заработка и премии – в конверте. Полгода назад дочь с мужем развелись, имущество поделили мирно, а вот с остатком кредита – около миллиона рублей – возникла проблема. Мой бывший зять отказывается участвовать в погашении кредита. Дочь вынуждена делать это в одиночку, поскольку боится штрафов. Но ведь это несправедливо. Как заставить бывшего мужа раскошелиться?

Юрист Дмитрий Новосёлов, к которому журналист «Облгазеты» обратилась за консультацией, сообщил, что с подобной проблемой в самых разных её вариациях люди в последние годы сталкиваются часто. С точки зрения семейного законодательства всё выглядит просто. Как имущество, так и долги, нажитые во время брака, считаются совместной собственностью супругов и при разводе делятся поровну. Однако с кредитами, особенно если они оформлены на одного из супругов, возникают сложности, поскольку банки крайне неохотно идут на изменение условий договора, а без их согласия даже суд не может переложить часть кредитных обязательств на другого человека. Так что же делать?

– Во-первых, нужно всё-таки обратиться в банк и попробовать добиться изменить условия договора, разделить обязательства по выплате оставшейся части долга между бывшими супругами, – говорит юрист. – Но, повторяю, банк на это вряд ли пойдёт. Тем более если у бывшего мужа, как следует из рассказа вашей читательницы, официальное финансовое положение не внушает доверия. Во-вторых, заёмщик может выплатить весь кредит, а затем подать в суд иск о взыскании половины платежей с бывшего супруга. Этот путь более перспективен.

Как подчеркнул Дмитрий Новосёлов, при заключении брака и во время брака нужно трезво относиться к имущественным и финансовым вопросам. В частности, надёжнее, если муж и жена будут выступать созаёмщиками по кредиту, а не оформлять его на кого-то одного. Нелишне также составить брачный договор, в котором будут прописаны имущественные права и обязанности. Всё это поможет избежать судебных споров в будущем.

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