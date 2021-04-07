Хищник из Екатеринбургского зоопарка встречает посетителей

Людям не дозволено то, что дозволено царю зверей. Фото: Алексей Кунилов

Львица приветствует посетителей Екатеринбургского зоопарка. Тем протянуть руку царице зверей в ответ не дозволено, зато они активно фотографируют животное на память.

Снимок был сделан во время визита в зоопарк депутатов Екатеринбургской городской думы. Накануне члены постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью провели там выездное заседание. Его темой стали перспективы развития данного учреждения культуры. В частности, речь зашла о строительстве нового зоопарка в столице Урала и реконструкции уже существующей площадки. Более подробно о планах по совершенствованию зверинца «Областная газета» расскажет в одном из ближайших номеров

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