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Общество
7 апреля 2021, 19:00

Хищник из Екатеринбургского зоопарка встречает посетителей

лев в зоопарке

Людям не дозволено то, что дозволено царю зверей. Фото: Алексей Кунилов

Львица приветствует посетителей Екатеринбургского зоопарка. Тем протянуть руку царице зверей в ответ не дозволено, зато они активно фотографируют животное на память.

Снимок был сделан во время визита в зоопарк депутатов Екатеринбургской городской думы. Накануне члены постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью провели там выездное заседание. Его темой стали перспективы развития данного учреждения культуры. В частности, речь зашла о строительстве нового зоопарка в столице Урала и реконструкции уже существующей площадки. Более подробно о планах по совершенствованию зверинца «Областная газета» расскажет в одном из ближайших номеров

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №061 от 08.04.2021
Областная газета Свердловской области
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