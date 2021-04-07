«Облгазета» наградила читателей с самой активной позицией

Валерий Мухлынин пойдёт в цирк уже в ближайшие выходные Фото: Галина Соловьёва

В редакции «ОГ» состоялось награждение старейших подписчиков нашего издания, которые защищают свои права на своевременную доставку газеты «Почтой России». Не секрет, что из-за экономических реформ последних десятилетий качество, а главное скорость доставки газет сильно хромают. Это касается не только отдалённых уголков Свердловской области, но и столицы региона.

Отдел подписки «Облгазеты» выбрал пять наиболее активных читателей, кто многочисленными жалобами добился своевременной доставки «ОГ» в почтовые ящики. Первым награждённым стал 76-летний пенсионер Валерий Мухлынин из Екатеринбурга, которому мы вручили два билета на представление цирка Филатовых. Он выписывает «ОГ» уже около двадцати лет. Валерий Трифонович пожелал редакции творческих успехов и новых подписчиков.

– «Почта России» работает плохо, видимо, им не хватает сотрудников из-за низкой зарплаты, – отметил Валерий Мухлынин. – Раньше у них главным направлением работы была доставка газет и другой корреспонденции, а сейчас непонятно, каким бизнесом они занимаются – всё продают что-то. Поэтому я считаю, что вам надо работать над собственной доставкой. «Областная газета» – это проводник внутренней и внешней политики в Свердловской области. Поэтому какой-то рычаг давления на «Почту России» найти надо