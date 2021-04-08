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Общество
8 апреля 2021, 06:00

Село без воды и екатеринбургский космонавт на самоизоляции: обзор номера за 8 апреля

В свежем номере "Облгазеты" читайте о том, почему жителям села Маминское пришлось топить в вёдрах снег, кто ещё подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на предстоящие выборы и зачем Сергей Прокопьев ушёл на самоизоляцию, находясь в отличном состоянии.

Более месяца жители частных домов в селе Маминское Каменского ГО живут без воды. Местные власти организовали подвоз воды, но сельчанам её оказалось мало – людям пришлось растапливать в вёдрах... снег. В ситуации разбиралась журналист "ОГ".

Наше издание продолжает следить за подготовкой к выборам. 7 апреля документы на выдвижение по спискам в Госдуму РФ и в Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13 подал секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев ушёл на самоизоляцию. Сделал это он перед встречей с Президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в День космонавтики под Саратовом.

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