В России вступили в силу новые правила выплаты максимального пособия по безработице

Новые правила коснутся граждан, потерявших работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, а также женщин в декретном отпуске. Фото: Алексей Кунилов.

В четверг, 8 апреля, в России вступили в силу изменённые правила начисления пособия по безработице в максимальном размере. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 31 марта, коснётся граждан, потерявших работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, а также женщин в декретном отпуске.

Согласно законодательству, первые три месяца с момента увольнения безработным гражданам выплачивается сумма, равная 75% заработка, но не более 12 130 рублей (максимальная сумма пособия по безработице), а следующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Вступивший в силу документ урегулирует вопросы начисления пособия в случаях, когда начало периода выплат смещается или этот период прерывается.

Ранее безработным, которые были уволены из-за закрытия организации или сокращения штата, первые три месяца выплачивалась средняя зарплата по последнему месту работы, и по истечении этого периода граждане уже не имели права на получение максимального пособия. Теперь такие безработные будут получать максимальное пособие в период с четвёртого по шестой месяц, а уже затем 60% от суммы заработка, но не более 5 000 рублей.

Поправки распространяются и на женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка. Если период выплат пособия по безработице в максимальном размере пересекается с выплатами пособия по временной нетрудоспособности, пособие по безработице переносится на более поздний срок.

Помимо этого в обновлённых правилах сказано, что безработные, призванные на военные сборы, продолжат получать пособие уже после возвращения со сборов.

Читайте также:

Правительство РФ предоставит субсидии на трудоустройство безработных.

Уровень безработицы в России снизился до 5,9%.