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Общество
8 апреля 2021, 14:59

Алексей Орлов допустил появление Краснознамённой группы в Екатеринбурге в новом месте

Краснознамённая группа

Фото: Алексей Кунилов

На своей первой пресс-конференции в статусе мэра Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопрос о возвращении Краснознамённой группы. Он сообщил, что она будет восстановлена после ремонта плотины Городского пруда.

Сейчас Краснознаммённая группа хранится на складах на предприятии. "Она в целости и сохранности", - заверил журналистов мэр. Алексей Орлов допустил проведение общественных обсуждений по выбору нового места для её размещения.

"Эксперты говорят, что нужно отремонтировать гидросооружение на Плотинке. Без ремонта проводить восстановление Краснознамённой группы опасно, это нарушение федерального законодатедьства. На ремонт плотины понадобится 60 миллионов рублей. Потом уже будем думать, можно ли туда добавлять дополнительную нагрузку. Желающих провести капремонт и восстановить объект пока не нашлось, поэтому недавний конкурс признан несостоявшимся", - сообщил глава города.

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Областная газета Свердловской области

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