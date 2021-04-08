Екатеринбург в одночасье накрыл густой туман

Из окон сложно что-то разглядеть. Фото: Нина Георгиева.

Екатеринбург погрузился в густой туман. Белая пелена полностью окутала дома, видимость на трассах ухудшилась.

Погода не заладилась с раннего утра. Сперва на город обрушился дождь, а затем снег. После полудня город окутал туман.

Как сообщают читатели "Областной газеты", из окон сложно что-то разглядеть. Исчезли дома, плохо видно дороги. Напомним, в условиях недостаточной видимости на трассах, Госавтоинспекция обычно просит водителей соблюдать ПДД, снизить скорость до безопасной, а также увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта.

По данным онлайн-табло Кольцово, погодные условия не отразились на работе аэропорта. Вылеты и прибытие самолётов осуществляются в штатном режиме. Задержан только рейс Екатеринбург - Казань (7R-861).

Добавим, сегодня утром дождь осложнил задачу екатеринбургским водителям добраться до места назначения. Город встал в 9-балльных пробках. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, пробки на дорогах оцениваются в 4 балла.