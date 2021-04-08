Темы дня

Общество
8 апреля 2021, 16:43

«ОГ» продолжает отмечать подписчиков с активной жизненной позицией

Читатели ОГ

Михаил Николаевич ценит «Облгазету» за подробный рассказ и анализ важнейших событий общественной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В редакции «Облгазеты» состоялось очередное награждение старейших читателей издания, которые защищают свои права на своевременную доставку газеты «Почтой России». Вчера сотрудники отдела подписки вручили два билета на шоу цирка Филатовых жителю Ленинского района Екатеринбурга Михаилу Ивойлову.

– Я читаю «ОГ» с середины 90-х, спасибо, что выпускаете такую хорошую газету, – сказал наш читатель. – Плохо только, что «Почта России» так и не научилась вовремя доставлять газету, приходится ругаться с почтальонами – вместо ежедневной доставки я получаю «ОГ» раз в два дня. Но мои постоянные жалобы на их работу всё же возымели действие: для сравнения, два года назад газета приходила ко мне всего один раз в неделю вместо пяти.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2021, 17:53 / Общество
Для больницы в Качканаре закупят медоборудование на 100 миллионов рублей
08.04.2021, 17:32 / Политика
Замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства уйдёт в отставку
08.04.2021, 17:23 / Общество
Свердловская ГИБДД перешла на новый график работы
08.04.2021, 16:55 / Общество
Екатеринбург получит в 2021 году 100 единиц новой дорожно-уборочной техники
08.04.2021, 16:43 / Общество
«ОГ» продолжает отмечать подписчиков с активной жизненной позицией