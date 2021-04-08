«ОГ» продолжает отмечать подписчиков с активной жизненной позицией

Михаил Николаевич ценит «Облгазету» за подробный рассказ и анализ важнейших событий общественной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В редакции «Облгазеты» состоялось очередное награждение старейших читателей издания, которые защищают свои права на своевременную доставку газеты «Почтой России». Вчера сотрудники отдела подписки вручили два билета на шоу цирка Филатовых жителю Ленинского района Екатеринбурга Михаилу Ивойлову.

– Я читаю «ОГ» с середины 90-х, спасибо, что выпускаете такую хорошую газету, – сказал наш читатель. – Плохо только, что «Почта России» так и не научилась вовремя доставлять газету, приходится ругаться с почтальонами – вместо ежедневной доставки я получаю «ОГ» раз в два дня. Но мои постоянные жалобы на их работу всё же возымели действие: для сравнения, два года назад газета приходила ко мне всего один раз в неделю вместо пяти.