Ельцин. Адреса. Итоги.

В России отношение к Борису Ельцину неоднозначное, а вот в соседней Эстонии ему благодарны как раз за то, в чём первого Президента упрекают на Родине, – в развале Советского Союза. Фото: Станислав Мищенко

На прошлой неделе «Облгазета» завершила спецпроект «Здесь жил Ельцин», который мы запустили в начале года совместно с екатеринбургским Музеем первого Президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка. С января вышло десять материалов, посвящённых домашним адресам Бориса Николаевича в Свердловске – от комнаты в общежитии УПИ до фешенебельной пятикомнатной квартиры на набережной Городского пруда. Сегодня мы подводим черту под этими публикациями и пытаемся понять, почему Ельцин актуален даже спустя 30 лет после распада СССР.

Журналисты «ОГ» уместили 36 лет жизни Бориса Ельцина на Среднем Урале в два с половиной месяца: один адрес – один текст, выходивший по пятницам. Но даже столь малое количество историй вызвало шквал звонков в редакцию «ОГ». Когда мы начинали этот спецпроект, то прекрасно понимали: оценки личности первого Президента России у всех разные. Но никто не спорит, что Борис Николаевич был человеком, который разделил историю страны, да и её саму, на «до» и «после».

Все материалы спецпроекта были абсолютно нейтральны в изложении фактов о Ельцине и не содержали в себе каких-либо эмоционально-оценочных суждений о нём. А вот наши читатели оказались не столь беспристрастны: проклятия и панегирики в адрес Бориса Николаевича посыпались в редакцию, как из рога изобилия. Уже после первого сюжета о поступлении Ельцина в УПИ и его заселении в общежитие №6 телефоны разных отделов «Облгазеты» не умолкали весь день.

Житель Екатеринбурга Владимир Николаев возмутился тем, что мы уделили так много места на полосе «предателю, который разграбил страну и сделал её нищей». Но хоть кто-то из критиков нашёл в себе смелость назвать своё имя: около 90 процентов подобных звонков оказались анонимными. Между тем, на вопрос «почему вы не хотите представиться?», ответ был вполне советским: «Если я вам скажу своё имя, вы сообщите его в ФСБ, а мне не надо, чтобы меня взяли на галочку».

Тридцать лет назад, когда 17 марта состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, уральцы были куда более смелыми. Свердловск стал единственным городом в стране, жители которого проголосовали против сохранения Советского Союза. По сути, за его распад высказались 62,4 процента горожан. Поэтому довольно странно, что две трети звонков, поступивших в «Облгазету» на тему Ельцина, были сугубо негативными. Наверное, этот парадокс можно объяснить тем, что до какого-то момента люди верили Ельцину и надеялись на перемены к лучшему, но вскоре разочаровались в новой реальности.

Нестыковки в судьбе

Как, например, один из екатеринбуржцев, который тоже побоялся представиться. После материала о коммуналке Ельциных в доме на улице Грибоедова, 19 в нашу редакцию позвонил пожилой мужчина, который в 50-е годы учился в школе ФЗО на Химмаше. Он рассказал городскую легенду, которая ходит в этом микрорайоне, о том, что Борис Николаевич ради карьеры погубил молодую крановщицу.

В книге «Исповедь на заданную тему» Борис Николаевич упоминал, что во время возведения жилого дома по улице Грибоедова, 20 (это было в 1958 году) он не закрепил башенный кран к рельсам специальными зацепами. А тут налетел ураган: Ельцин вспомнил о кране, увидел в окно, как он покатился под напором сильного ветра, и чудом остановил его в нескольких сантиметрах от конца путей.

Наш читатель высказал мнение, что это было не так. Якобы, когда начался шторм, в кабине крана сидела и работала крановщица. Рабочий день уже закончился, но Ельцин не отпускал её домой, пока она не переместит на стройплощадку поддоны с кирпичами. Налетел ветер и кран упал, убив девушку. Ясно, что будь так в действительности, Ельцина бы посадили – в то время перед законом все были равны, а неотвратимость наказания не была пустой фразой. Да и в архивных документах упоминания об этом нет.

Хотя нестыковки в истории с краном всё же есть. Побывав на месте, мы обнаружили, что окна квартиры Ельцина выходили во двор, а дом по Грибоедова, 20 строился с другой стороны улицы. Поэтому увидеть, как катится кран, Борис Николаевич не смог бы физически… Ну или ночевал он не у себя дома :).

Сотрудники «ОГ» жили с Ельциным в одних домах

Но были среди читателей «ОГ» и те, кто благодарил газету за материалы о Ельцине. В частности, житель ВИЗа Амир Замариев (вот он представиться не побоялся). Все публикации спецпроекта он бережно вырезал, чтобы потом передать их внучкам, когда они подрастут. Наш подписчик даже немного расстроился, узнав, что 10-й выпуск стал последним.

Хорошо о Ельцине высказывались чаще всего те, кто был с ним хорошо знаком. Например, владелец его бывшей квартиры в доме на Воеводина, 4, бывший секретарь Богдановичского горкома КПСС Виктор Сиваш.

Кстати, несколько сотрудников «ОГ» тоже оказались причастны к судьбе первого Президента: начальника отдела развития Марину Поташеву жена Ельцина Наина Иосифовна катала в коляске, когда жила в доме на 8 Марта, 2, а корректор Надежда Киричек проживала с Борисом Николаевичем в одном доме на Набережной Рабочей Молодёжи, 1.

Ельцина много ругают за то, что он купался в роскоши, когда был первым секретарём Свердловского обкома КПСС, но это далеко не так. Да, жил он в начале 80-х в элитной пятикомнатной квартире, ездил на работу на правительственном лимузине, а по выходным отдыхал на даче у берега озера Балтым. Но всё это было служебными, но никак не личными привилегиями – эти блага принадлежали не Ельцину, а государству. И в те годы он был намного честнее многих нынешних руководителей, у которых регулярно находят в собственности переписанные на дальних родственников коттеджи, коробки из-под обуви с миллионами долларов и евро, роскошные коллекции швейцарских часов и золотых ручек, заработанных на взятках и откатах.

Между тем Спецпроект «Здесь жил Ельцин» не смог бы выйти без помощи огромного числа неравнодушных людей, среди которых есть не только сторонники, но и противники политики Ельцина. «Облгазета» выражает огромную признательность сотрудникам Архива Президентского центра Б. Н. Ельцина и Музея первого президента России Б.Н. Ельцина, директору Государственного архива Свердловской области Евгению Шабалину и его сотрудникам Олегу Сарафанову и Любови Кузнецовой, а также сыну архитектора Валентины Ершовой Сергею Ершову, архитектору Борису Демидову, краеведам Людмиле Зориной и Евгению Бурденкову.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №62 от 09.04.2021