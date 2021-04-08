В России маткапитал получили более 11 миллионов семей

Около 7 млн семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания об итогах реализации послания Президента РФ рассказала Владимиру Путину об основных показателях демографии в стране. В частности, она сообщила, сколько семей в стране получили маткапитал за всё время реализации программы.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года, всего за время реализации программы материнского капитала материнский капитал получили 11,1 миллиона российских семей", - передаёт слова Татьяны Голиковой пресс-служба Кремля.

Она отметила, что более 80% из этих семей уже подали заявление на использование маткапитала. Как сказала Татьяна Голикова, жилищный вопрос остаётся главным для российских семей: около 7 млн семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий.

После этого вице-премьер сообщила, что в прошлом году темпы снижения рождаемости в стране значительно замедлились: с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году. В марте 2021 года прирост рождаемости составил 15,2%.

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