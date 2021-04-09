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Общество
9 апреля 2021, 06:00

Шанс стать родителями, изменения в структуре мэрии Екатеринбурга и развитие зоопарка: главное в номере за 9 апреля

Доброе утро! В свежем номере "Областной газеты" читайте о процедуре экстракорпорального оплодотворения, изменениях в структуре мэрии Екатеринбурга и планах по развитию зоопарка в уральской столице.

35 лет назад в Советском Союзе родился первый ребёнок, зачатый с помощью ЭКО. Сейчас в обществе сложилось весьма двоякое отношение к этой процедуре. Почему – разбиралась журналист «Облгазеты».

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили новую схему управления городом. С инициативой внести изменения в существующий порядок работы выступила сама мэрия. Что изменилось и зачем?

В Екатеринбургском зоопарке состоялось выездное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью городской думы. Темой обсуждения стали перспективы развития учреждения. В частности, был затронут вопрос переезда зверей на новую площадку, который откладывается на неопределённое время.

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