Алексей Орлов пообещал не застраивать ЦПКиО им. Маяковского

По мнению мэра, парк находится в плачевном состоянии, но он заявил, что застраивать территорию никто не будет. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал информацию о застройке и перекрытии ЦПКиО им. Маяковского. По мнению мэра, парк находится в плачевном состоянии, но он заявил, что застраивать территорию никто не будет.

Глава города отметил, что в парке необходимо провести серьёзную реконструкцию, сделать из него место, которое бы нравилось как горожанам, так и гостям города. По его словам, в ЦПКиО необходимо провести зонирование, разобраться с арендаторами, привлечь внебюджетные инвестиции.

"Иметь в центре Екатеринбурга такую зону, в таком состоянии удручающем, честно говоря, мне стыдно", - сказал Алексей Орлов на вчерашней пресс-конеференции.

При этом он подчеркнул, что территорию ЦПКиО застраивать не будут, а парк сохранится в действующих границах. По мнению Алексея Орлова, за прошедшие полтора года руководство парка провело хорошую работу по развитию территории. По его словам, благоустройство территории потребует как бюджетных, так и внебюджетных средств.

"ЦПКиО действительно стал излюбленным местом отдыха наших горожан. И очень хотелось бы, чтобы к 300-летию Екатеринбурга большая часть работ в парке Маяковского была выполнена. Он должен быть достойным столицы Урала", - сказал Алексей Орлов.

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