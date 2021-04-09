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9 апреля 2021, 14:30

«ОГ» вручила билеты в цирк читателям с активной позицией

Читательница ОГ

После жалоб Надежды Москвиной на работу «Почты России» газеты стали приходить к ней без задержек. Фото: Галина Соловьёва.

По две контрамарки на представление цирка Филатовых получили жители Екатеринбурга Маргарита Тихомирова, Валерий Панюшкин и Надежда Москвина за принципиальную позицию в борьбе за право на своевременную доставку «Облгазеты».

Наши подписчики регулярно жалуются на то, что работники «Почты России» не всегда добросовестно выполняют свои служебные обязанности: газеты в почтовые ящики приносят им не ежедневно, а всего один-два раза в неделю. В спорах с почтовиками самые активные читатели нашего издания добились больших успехов. Например, после обращений Надежды Москвиной, которая подписана на «ОГ» с 2010-х годов, доставлять газеты ей стали, как положено.

– Пока я не стала постоянно жаловаться на сотрудников «Почты России», они работали спустя рукава, – говорит екатеринбурженка. – Это возмутительно, что почтальоны не считаются с интересами подписчиков и лишают нас такой интересной газеты. В ней мне всё нравится. Как только получаю, сразу сажусь читать: хочется поскорее узнать, что новенького произошло в нашем городе и области — ваши журналисты пишут подробно, интересно и обстоятельно.

Областная газета Свердловской области

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