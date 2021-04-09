В выходные свердловчан ждут ярмарки. Публикуем список площадок

Ярмарка выходного дня традиционно откроется на главной площади Екатеринбурга. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Свердловской области ждут на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. В ближайшие выходные торговые палатки будут развёрнуты в 14 муниципалитетах.

Сегодня приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды в субботу и воскресенье появятся на ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского). В оба дня с 08:00 до 17:00 там будет закрыто движение.

Чтобы представить полный список площадок, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК и потребительского рынка.

Ярмарки будут ждать посетителей в следующих городах и посёлках: