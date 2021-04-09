В выходные свердловчан ждут ярмарки. Публикуем список площадок

Жителей Свердловской области ждут на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. В ближайшие выходные торговые палатки будут развёрнуты в 14 муниципалитетах.
Сегодня приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды в субботу и воскресенье появятся на ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского). В оба дня с 08:00 до 17:00 там будет закрыто движение.
Чтобы представить полный список площадок, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК и потребительского рынка.
Ярмарки будут ждать посетителей в следующих городах и посёлках:
- Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (10 апреля);
- Екатеринбург (ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на площади 1905 года (10–11 апреля);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (10–11 апреля);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 11 апреля включительно);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (10 апреля);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35 и 24) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и ул. Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (10–11 апреля);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (11 апреля);
- Ревда (ул. Мира в районе дома №35) – универсальная ярмарка "Весна-2021" (10–11 апреля);
- пос. Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (10–11 апреля);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (10 апреля);
- Реж (ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).