Свердловские спасатели предупреждают о жарких выходных

свердловчан быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области ждут жаркие выходные. В воскресенье потеплеет до +20ºС.

По данным синоптиков, завтра днём на севере региона ожидается до +7...+12ºС, а на юге – до 12-17ºС. Во второй выходной станет ещё теплее – до 15-20ºС.

В эти дни спасатели просят свердловчан быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами. Практически во всех случаях возникновения пожаров – это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловчанам стоит придерживаться следующих правил:

не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра;

не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю;

мангал с углями для приготовления шашлыков должен находится на высоте 20 см от земли;

не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать линзами;

не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

Если вы решили привести порядок на приусадебных необходимо помнить:

мусор целесообразно не сжигать, а закладывать в компостные ямы, для получения перегноя или удобрения;

мусор, который невозможно использовать, необходимо собрать в контейнер и увезти на мусорную площадку;

обязательно убрать весь пиломатериал из противопожарных разрывов между строениями, очистить прилегающую территорию от мусора, листвы, обеспечить проезд пожарным автомобилям.

Для вызова экстренной помощи свердловчан просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".