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9 апреля 2021, 17:30

Свердловские спасатели предупреждают о жарких выходных

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свердловчан быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области ждут жаркие выходные. В воскресенье потеплеет до +20ºС.

По данным синоптиков, завтра днём на севере региона ожидается до +7...+12ºС, а на юге – до 12-17ºС. Во второй выходной станет ещё теплее – до 15-20ºС.

В эти дни спасатели просят свердловчан быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами. Практически во всех случаях возникновения пожаров – это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловчанам стоит придерживаться следующих правил:

  • не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра;
  • не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю;
  • мангал с углями для приготовления шашлыков должен находится на высоте 20 см от земли;
  • не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать линзами;
  • не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

Если вы решили привести порядок на приусадебных необходимо помнить:

  • мусор целесообразно не сжигать, а закладывать в компостные ямы, для получения перегноя или удобрения;
  • мусор, который невозможно использовать, необходимо собрать в контейнер и увезти на мусорную площадку;
  • обязательно убрать весь пиломатериал из противопожарных разрывов между строениями, очистить прилегающую территорию от мусора, листвы, обеспечить проезд пожарным автомобилям.

Для вызова экстренной помощи свердловчан просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

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Областная газета Свердловской области

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