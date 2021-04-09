Свердловские спасатели предупреждают о жарких выходных

Жителей Свердловской области ждут жаркие выходные. В воскресенье потеплеет до +20ºС.
По данным синоптиков, завтра днём на севере региона ожидается до +7...+12ºС, а на юге – до 12-17ºС. Во второй выходной станет ещё теплее – до 15-20ºС.
В эти дни спасатели просят свердловчан быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами. Практически во всех случаях возникновения пожаров – это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Свердловчанам стоит придерживаться следующих правил:
- не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра;
- не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю;
- мангал с углями для приготовления шашлыков должен находится на высоте 20 см от земли;
- не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать линзами;
- не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
Если вы решили привести порядок на приусадебных необходимо помнить:
- мусор целесообразно не сжигать, а закладывать в компостные ямы, для получения перегноя или удобрения;
- мусор, который невозможно использовать, необходимо собрать в контейнер и увезти на мусорную площадку;
- обязательно убрать весь пиломатериал из противопожарных разрывов между строениями, очистить прилегающую территорию от мусора, листвы, обеспечить проезд пожарным автомобилям.
Для вызова экстренной помощи свердловчан просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".
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