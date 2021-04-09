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9 апреля 2021, 19:40

Евгений Куйвашев предложил проводить выпускные в детсадах на открытом воздухе

Евгений Куйвашев

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева попросили вернуть родителям возможность посещать выпускные в детсадах. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева попросили вернуть родителям возможность посещать выпускные в детсадах. Чтобы родители смогли прийти на праздник к ребёнку и не нарушить санитарные требования глава региона предложил проводить выпускные на улице.

На своей странице в Instagram Евгений Куйвашев подтвердил, что действующие санитарные требования в условиях пандемии COVID-19 не позволяют проводить в детских садах мероприятия с участием родителей и смешением групп.

"При этом вы можете обсудить с администрацией детсада альтернативные форматы выпускного. Например, праздник можно провести на улице при условии, что не будут смешиваться коллективы", - ответил губернатор на просьбу одного из свердловчан.

Ранее "Облгазета" сообщала, что один из жителей Свердловской области попросил Евгения Куйвашева отменить обязательный масочный режим в регионе. В свою очередь губернатор сказал, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, ношение масок до сих пор остаётся важным элементом профилактики.

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