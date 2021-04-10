В Свердловской области выбрали лучший дизайн-проект главного офиса МФЦ

Победивший дизайн-проект включает в себя безбарьерную среду, эргономичную мебель и окна-кабины. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В УрФУ подвели итоги конкурса среди студентов на разработку инновационного дизайн-проекта главного офиса МФЦ Свердловской области. Победители охарактеризовали свой проект как смешение экостиля и минимализма.

Как заявил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, подобный конкурс с привлечением студентов свердловские власти проводят впервые.

"Это хорошее начинание, потому что офисы МФЦ играют важную роль как зоны контакта жителей области с органами власти. В условиях противоэпидемиологических ограничений особое значение приобрели комфорт и безопасность помещений для посетителей. Поэтому решено было привлечь к разработке проекта флагманского офиса людей с нетривиальным мышлением, студентов и преподавателей УрФУ, чтобы создать что-то новое, интересное и в то же время соответствующее всем нормативам и требованиям", – сказал замглавы региона.

В конкурсе принимали участие шесть команд, которые работали над дизайн-проектами в течение двух месяцев. По условиям конкурса, проект должен вписываться в помещение Ельцин центра, соответствовать бренд-буку "Мои документы", иметь зоны для посетителей, персонала и детей, кофейню, а также места для зарядки смартфонов.

Финалистами стали три команды студентов, среди которых был выбран один победитель. Больше всего жюри понравился проект команды Анастасии Марковой, Валерии Коробицыной, Анастасии Нуриевой и Ирины Ежовой, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Как рассказали победительницы, их целью было создать комфортную атмосферу как для посетителей, так и для работников МФЦ. Их дизайн-проект включает в себя безбарьерную среду, эргономичную мебель и окна-кабины.

Победительницы конкурса. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ожидается, что победивший дизайн-проект будет реализован в течение 2021 – 2022 годов.