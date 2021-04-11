Ушёл из жизни народный артист России Эмиль Верник

От остановки сердца умер народный артист России, режиссёр Эмиль Верник. Ему было 96 лет.
До последнего он был на ногах. Дней десять назад сам сидел за рулём автомобиля, рассказал РИА Новостям сын режиссёра Игорь Верник.
"Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце", – добавил он.
Досье
Эмиль Верник родился в 1924 году в Одессе. В пятилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Харьков, где в 1941 году поступил в Киевский государственный театральный институт. Однако вскоре был эвакуирован в Казахстан.
В 1942 году возобновил обучение в КГТИ (вуз временно работал в Саратове, получил статус украинского отделения ГИТИС). В 1946 году окончил в Москве актёрское отделение ГИТИСа.
В 1947-1958 годы был актёром и режиссером молодёжного творческого объединения "Московские литературные чтения". С 1958-1969 годы – режиссёром в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио.
Долгое время являлся главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника поставлено свыше 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.
Заслуженный деятель искусств РФ (1995). Народный артист РФ (1999).
Был женат, имел двух сыновей – Игорь Верник (народный артист РФ, актёр Московского художественного театра им. Чехова) и Вадим Верник (журналист, театровед).