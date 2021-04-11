Ушёл из жизни народный артист России Эмиль Верник

От остановки сердца умер народный артист России, режиссёр Эмиль Верник. Ему было 96 лет.

До последнего он был на ногах. Дней десять назад сам сидел за рулём автомобиля, рассказал РИА Новостям сын режиссёра Игорь Верник.

"Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце", – добавил он.