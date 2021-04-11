Прототип героя фильма "Кандагар" приедет в Заречный

Прототипом главного героя в фильме 2010 года "Кандагар", где роль советского лётчика исполнил Александр Балуев, стал Владимир Шарпатов. Фото: кадр из фильма "Кандагар".

Свердловскую область посетит Владимир Шарпатов – командир самолёта Ил-76, принудительно посаженного вблизи Кандагара (Афганистан) в 1995 году. Героя России ждут в Заречном 14 апреля.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, Владимир Шарпатов примет участие в патриотических мероприятиях. Он посетит могилу Героя Советского Союза Николая Григорьева, который долгое время жил в Заречном (умер в 2016 году, было 90 лет).

Кроме того, гость возложит цветы к Вечному огню и побывает с экскурсией на Белоярской АЭС. Напомним, ранее атомную электростанцию посетил американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун.

"Отдельным пунктом программы станет встреча со школьниками и студентами Заречного. Она пройдет в ДК "Ровесник". По окончании встречи состоится торжественное мероприятие", – рассказали в пресс-службе мэрии.