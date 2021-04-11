Прототип героя фильма "Кандагар" приедет в Заречный

Свердловскую область посетит Владимир Шарпатов – командир самолёта Ил-76, принудительно посаженного вблизи Кандагара (Афганистан) в 1995 году. Героя России ждут в Заречном 14 апреля.
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, Владимир Шарпатов примет участие в патриотических мероприятиях. Он посетит могилу Героя Советского Союза Николая Григорьева, который долгое время жил в Заречном (умер в 2016 году, было 90 лет).
Кроме того, гость возложит цветы к Вечному огню и побывает с экскурсией на Белоярской АЭС. Напомним, ранее атомную электростанцию посетил американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун.
"Отдельным пунктом программы станет встреча со школьниками и студентами Заречного. Она пройдет в ДК "Ровесник". По окончании встречи состоится торжественное мероприятие", – рассказали в пресс-службе мэрии.
Из истории
3 августа 1995 года самолёт казанской компании "Аэростан", загрузив в Албании более тысячи ящиков с патронами для автомата Калашникова, взял курс на афганский город Баграм. На подлёте к Кандагару, Ил- 76 принудили к посадке.
Семеро членов экипажа попали в плен, став заложниками воевавших с правительством Раббани талибов. Лётчикам удалось бежать только спустя год, 16 августа 1996 года. Командовал экипажем живущий ныне в Тюмени Владимир Шарпатов. После возвращения на родину он был удостоен звания Героя России. В настоящее время – на пенсии (81 год).
Именно Владимир Шарпатов стал прототипом главного героя в фильме 2010 года "Кандагар", где роль советского лётчика исполнил Александр Балуев.