Главархитектура Екатеринбурга разработала методичку по внешнему виду строящихся зданий

Застройщикам предложили ознакомиться с примерами выразительных архитектурных решений объектов, реализованных в стране и за рубежом. Фото: каталог Главархитектуры.

В Екатеринбурге Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города разработал методичку по формированию архитектурного облика новостроек. Речь идёт об объектах капитального строительства разного назначения.

Как рассказал главный архитектор уральской столицы Андрей Молоков на личной странице Facebook, каталог был разработан "в целях повышения качества среды и сохранения архитектурного своеобразия Екатеринбурга". В него вошли примеры "выразительных архитектурных решений" объектов, реализованных в стране и за рубежом.

Все примеры, с которыми можно ознакомиться тут, разделены на блоки. Всего их восемь, в том числе жилая застройка, медучреждения, спортивные сооружения, детсады, школы, торговые объекты, многоуровневые паркинги и промышленные объекты.

Фото: Главархитектура Екатеринбурга

Главный архитектор выразил надежду, что представленные решения помогут участникам строительного процесса найти и использовать интересный образ.

Фото: Главархитектура Екатеринбурга

"Очень часто при рассмотрении внешнего вида проектируемых зданий мы сталкиваемся с большим количеством недоработанных, слабых эскизных проектов, представленных на согласование. При их формальном соответствии всем необходимым требованиям и нормативам, архитектурно-художественный образ проектируемых объектов оставляет желать лучшего", – отметил Андрей Молоков.

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