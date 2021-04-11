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11 апреля 2021, 16:00

В Свердловской области потеплеет до +20 градусов

весна

К середине недели воздух прогреется до +20 в Екатеринбурге и Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

В начале недели жителям Свердловской области обещают плюсовые температуры днём и ночью. Ожидается, что в среду станет по-летнему жарко – столбики термометров поднимутся до +20.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 12 апреля, ожидается +2...+7ºС. Днём воздух прогреется до +9...+14ºС. Местами пройдёт небольшой дождь, утром также можно будет наблюдать туман. Ветер подует западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Ночью 13 апреля будет -2...+3ºС, днём же станет теплее – +12...+17ºС. В ночь на 14 апреля прогнозируется +1...+6ºС, а в дневные часы – +15...+20ºС. Оба дня пройдут преимущественно без осадков.

В Екатеринбурге в эти дни будут тепло – +12...+14ºС, +15...+17ºС и +18...+20ºС соответственно.

"11-16 апреля местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более", – предупреждают синоптики.

Ранее в региональном ГУ МЧС России обратились к свердловчанам с просьбой быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами. Ознакомиться с рекомендациями можно тут.

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Областная газета Свердловской области

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