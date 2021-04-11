В Свердловской области выплату к 9 Мая получат 610 ветеранов

Получателями могут быть исключительно граждане РФ. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Единовременная выплата осуществляется согласно Указу Президента России Владимира Путина.

По данным пресс-службы регионального ОПФР, на Среднем Урале средства получат 610 человек, в том числе 297 инвалидов и 313 участников войны. При этом выплата будет доставлена одновременно с апрельской пенсией.

Всего на выплаты будет направлено 6 млн 100 тысяч рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186 "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы" выплата осуществляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах".

Напомним, получателями могут быть исключительно граждане Российской Федерации, которые проживают на территории страны на постоянной основе.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8 (800) 600-03-89.

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