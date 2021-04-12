В Каменске-Уральском в ДТП погиб двухлетний ребёнок

После столкновения двух легковушек автомобиль Ford Orion врезался в дерево. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском напротив дома №43 по улице Алюминиевая произошло ДТП. В результате аварии погиб двухлетний ребёнок-пассажир, ещё два человека пострадали.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель Ford Mondeo двигаясь в направлении ул. Железнодорожная въехал в впереди идущий Ford Orion. После удара второй автомобиль врезался в дерево. Двухлетний мальчик, который находился на заднем сидении, вылетел через заднее стекло автомобиля и упал на газон. От полученных травм ребёнок скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Кроме того, травмы получили 26-летняя женщина-водитель и её 23-летняя сестра. Всего в Ford Orion во время аварии находились двое взрослых и два ребёнка. По утверждению матери детей, они сидели в детских удерживающих устройствах и были пристёгнуты. Однако судя по последствиям столкновения, в результате которого один из мальчиков вылетел из салона, можно предположить, что ребёнок не был пристёгнут. В отношении женщины-водителя возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей).

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены процессуальные действия, установлены личности участников. По факту ДТП проводится расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение, сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.